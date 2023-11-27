27 ноября 2023, 09:30
Снегопад парализовал автомобильное движение в Москве
Пробки в Москве из-за снегопада достигли семи баллов 27 ноября
Снегопад вызвал семибалльные заторы в Москве. Такие данные привел сервис «Яндекс.Пробки».
Столицу с утра засыпает снегом. Обильные осадки осложнили движение на трассах.
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В пресс-службе столичного дептранса призвали водителей из-за непогоды соблюдать дистанцию и следить за скоростью на дорогах. Также москвичам порекомендовали пересесть на метро.
В ведомстве уточнили, что сейчас движение в центральной части города и на МСД — рабочее. Интенсивное движение на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра.
После обеда движение будет затруднено на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.
За прошедшие 24 часа в Москве выпало почти 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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