Москва 23 января 2024, 08:31 Снег с метелью накроют Москву во вторник Синоптик Леус: в Москве 23 января потеплеет до -3 градусов и пройдет метель Elena Mayorova/Global Look Press

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В Москву пришла оттепель, а следом за ней в городе ожидаются снег и метель. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, а порывистый ветер поднимет метели», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что дороги и тротуары местами покроет гололед. Температурный фон продолжит расти.

В Москве днем столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. В ночное время суток похолодает до -6 градусов. В Московской области в дневные часы температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. Ночью воздух остынет до -8 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

В среду будет еще теплее — до +2 градусов, но с небольшим мокрым снегом и дождем.

Водителям в Москве также посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Москвичей, находящихся за рулем, призвали быть предельно внимательными.