Москва 12 января 2024, 08:52 Снег и мороз до -13 градусов пообещали москвичам в пятницу Синоптик Котилевская: в Москве 12 января будет -13 градусов и пройдет снег Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Рабочая неделя в Москве завершится похолоданием и небольшими осадками. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня», — уточнила она.

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Метеоролог добавила, что в Москве днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух остынет до -10…-15 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление за день подрастет до 744 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

Работу системы отопления в Москве также скорректировали в связи с очередным похолоданием. Коммунальщики повысят температуру теплоносителя в магистральных сетях.