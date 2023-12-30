30 декабря 2023, 19:42
Случилось предновогоднее чудо. Косатка в «Москвариуме» родила детеныша
Детеныш косатки появился на свет в «Москвариуме»
В «Москвариуме» косатка дала потомство. Специалисты назвали это уникальным случаем для страны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«В центре океанографии и морской биологии „Москвариум“ случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки», — говорится в сообщении.
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Самка появилась на свет весом 150 килограммов и примерно два метра в длину. Косатка Ная вынашивала детеныша полтора года. За ней на протяжении всей беременности следили тренеры и ветеринарные врачи.
Роды проходили 10 часов с осложнениями, но команда «Москвариума» помогла детенышу появиться на свет. Новорожденная косатка сама выплыла на свой первый вдох. Ная приняла своего детеныша.
Зоологи наблюдают за семейством круглые сутки, так как период новорожденности — самый критичный для детенышей китообразных. Необходимо, чтобы наладилось грудное вскармливание, укрепился иммунитет, а Ная восстановилась после непростых родов.
Тем временем в Московском зоопарке родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями.
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