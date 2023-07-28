28 июля 2023, 13:36
Следователи пресекли работу экстремистской организации в Москве
СК завел дело из-за создания религиозной экстремистской организации на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы пресекли деятельность международной религиозной экстремистской организации. Подозреваемых участников задержали, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.
«Следователями столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами на территории города Москвы проводятся обыски в местах проживания организаторов и участников организации», — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в сентябре 2020 года злоумышленники организовали работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили вплоть до марта 2022 года в квартирах. На них участники изучали экстремистскую литературу.
Кроме того, следователи совершили рейд в один из столичных бойцовских клубов и выявили более 70 уроженцев Средней Азии, 35 из которых находились в Москве нелегально.
Расследование по уголовному делу продолжается. Против участников организации возбудили дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее двух подозреваемых в организации незаконной миграции задержали в Москве.
Следственный комитет России
Москва 2023
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