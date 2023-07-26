Москва 26 июля 2023, 10:30 Сквер разобьют между мостами Сходненского деривационного канала в Москве Сквер разобьют между мостами Сходненского деривационного канала в Южном Тушине в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В этом году у жителей Южного Тушина появится новый сквер с детскими и спортивными площадками. Его обустроят между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Пространство в восемь гектаров для отдыха семи тысяч местных жителей обустроят на заброшенной территории. Проект стал продолжением благоустройства набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской.

Реклама

В сквере планируют разместить экологическую игровую зону с деревянными качелями, пружинными качалками и каруселью. Также там появится веревочный городок. Для любителей спорта построят воркаут-комплекс, разместят канаты, кольца, шведскую стенку, турники и брусья, а также установят тренажеры и спортивное оборудование.

Помимо этого, создадут большую площадку с трамплинами и барьерами для выгула и дрессировки собак. Вдоль Сходненского канала обустроят дорожки для прогулок и велосипедистов, поставят скамейки, фонари и высадят больше 120 деревьев.

Ранее москвичам рассказали о преображении береговых пространств на юго-востоке и юге города.