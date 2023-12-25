Москва 25 декабря 2023, 11:07 Скульптуры «Времена года» вернули в усадьбу «Нескучное» в Москве после реставрации Собянин: скульптуры «Времена года» вернули на Главные ворота усадьбы «Нескучное» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года». Обновленную композицию установили на Главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, — объект культурного наследия федерального значения», — отметил он.

Реклама

Глава города уточнил, что перед реставраторами стояла непростая задача, так как первоначальный облик скульптур «Времена года» можно было увидеть только на рисунке 1830 года. Затем композицию неоднократно видоизменяли. Специалисты, проанализировав все изображения, приняли решение воссоздать общую композицию въездных ворот со скульптурами по сложившемуся образу конца XIX — начала XX века. Это сохранившаяся подлинная левая скульптурная группа, представляющая собой шпиатр музеефицированный в помещениях Российской академии наук.

Недавно при строительстве БКЛ метро в Москве отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора.