Москва 06 декабря 2023, 12:40 Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве Скульптуру принцессы Турандот вернули на Арбат после реставрации Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Скульптуру «Принцесса Турандот» вернули на постамент у Театра имени Е. Б. Вахтангова на Арбате после реставрации. Ей восстановили отломанный вандалами балдахин над троном и две стойки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами» — уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Реклама

В начале осени фонтан со скульптурой дважды атаковали злоумышленники. Перед реставраторами поставили задачу укрепить постамент и элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином. После выполнения работ «Принцессу Турандот» вернули на прежнее место на Арбате.

Скульптура с фонтаном появилась у Театра Вахтангова в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Мужчину, который во второй раз повредил статую, задержали в начале октября. Им оказался 20-летний приезжий.