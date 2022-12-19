Эксклюзив 19 декабря 2022, 22:29 Скорая и иномарка столкнулись в центре Москвы Источник «360» сообщил о столкновении иномарки и скорой помощи в центре Москвы РИА «Новости»

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Машина скорой помощи и Mercedes столкнулись на Крымском валу в районе парка Горького в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате аварии перекрыты оказались две полосы на внешней и одна полоса внутренней стороны Садового кольца. Пострадали три человека — водитель иномарки, водитель скорой помощи и фельдшер. Их осматривают врачи

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Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно. На место для разбирательства вызвали сотрудников дорожной полиции. Также туда прибыли пять бригад сккорой помощи правоохранители.

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