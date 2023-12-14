Москва 14 декабря 2023, 09:52 Скончался один из создателей цветного телевидения СССР Один из создателей цветного телевидения СССР умер в Москве на 97-м году жизни Telegram

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Сегодня утром в Москве на 97-м году жизни скончался один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Ему вызвали скорую, но по приезде врачи констатировали смерть, передал Telegram-канал «112».

Ученому стало плохо и рано утром ему вызвали скорую, но врачи не успели спасти Шендеровича. По приезде они констатировали смерть. Причина гибели неизвестна.

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Абрам Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. В 1960 году он опубликовал ряд книг. Среди них: «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».