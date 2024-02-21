Москва 21 февраля 2024, 07:20 Сканеры компании «Элар» оцифровали экспонаты Музея декоративного искусства

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Сканеры отечественной разработки помогли оцифровать экспонаты Всероссийского музея декоративного искусства. Оборудование производит московская компания «Элар», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сканеры компании «Элар» применяются для бесконтактной оцифровки архивных дел, книг, карт, газет и других документов. Подобные устройства применяют в библиотеках, музеях и архивах.

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«С помощью сканеров столичного производства оцифровали более шести тысяч экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства из архива Научно-исследовательского института художественной промышленности», — рассказал Овчинский.

Электронные версии экспонатов поместят в онлайн-коллекцию музея, отметил глава департамента. Оцифрованные материалы представляют интерес для сотрудников музеев и профильных вузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Центр «Моспром» помогает столичным компаниям-производителям развивать экспортное направление. Директор департамента по маркетингу компании «Элар» Артем Вартанян рассказал, что предприятие развивает «комплекс импортонезависимых решений» для защиты, хранения и управления информацией.

«Сегодня наряду со сканерами предлагаем технологии искусственного интеллекта, программные платформы для организации электронных архивов и специализированные системы долговременного хранения данных на оптических дисках», — пояснил Вартанян.

Благодаря современным технологиям и их доступности учреждения культуры, архивы и промышленные предприятия могут оцифровывать накопленные фонды, переводя информацию в электронный формат.