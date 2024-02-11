Москва 11 февраля 2024, 20:08 Сканер московских изобретателей помог оцифровать старинные документы Собянин: сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков Freepik

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Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нем можно оцифровывать даже картины», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

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Фонды древлехранилища имени Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН) насчитывают свыше 12 тысяч рукописей, датированных XII–XX веками. В течение нескольких лет специалисты оцифруют и опубликуют самые ценные экземпляры. В этом им помогают высокотехнологичные сканеры от столичного предприятия.

Глава города добавил, что благодаря оцифровке ученые и читатели могут ознакомиться с ценными документами на любом гаджете, а также размещать новые исторические книги.

В конце прошлого года работники Пушкинского дома закончили оцифровку книги «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков». Она представляет собой своеобразный атлас, который определяет почерки старообрядцев, создававших в глухих Выговских лесах культурный и духовный центры в XVII столетии.

В московский «Банк технологий» также вошли больше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Около 200 новых решений внесли в реестр в прошлом году.