Москва 24 января 2023, 11:33 Скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Москве связали с окончанием каникул Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Москве freepik

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Эпидситуацию в Москве не удалось стабилизировать. Произошел рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей старше трех лет. Специалисты связали это с возвращением после новогодних каникул в школы и детсады, рассказал Роспотребнадзор.

«В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей трех-шести лет и 7-14 лет», — заявили санитарные врачи.

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Несмотря на это, заболеваемость взрослых и детей младше двух лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей, а общие показатели не превысили эпидпорог. В Роспотребнадзоре назвали ситуацию нестабильной и перечислили самые распространенные, по результатам лабораторных исследований, разновидности вирусов. Чаще всего москвичи подхватывали грипп В, А (H1N1) 2009, а также РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

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С начала эпидсезона в Москве не закрывали на карантин ни одного учебного заведения — только отдельные здания, классы и группы. В поликлиниках поделили потоки пациентов на здоровых и больных, для людей с симптомами инфекционных заболеваний открыли отдельные входы. Санитарные врачи посоветовали носить маски в закрытых помещениях и общественных местах с большим количеством людей, соблюдать дистанцию, чаще мыть или обрабатывать антисептиком руки, а с признаками болезни обращаться к врачам.

Замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предупредил, что заболеваемость гриппом скоро пойдет на спад. Обычно это происходило после того, как грипп В вытеснял А.