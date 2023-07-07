Москва 07 июля 2023, 03:02 Синоптики рассказали, когда в Москве снова похолодает «Фобос»: похолодание наступит в Москве 10 июля Unsplash

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Вслед за рекордной жарой в столицу придет значительное похолодание. Температура воздуха опустится до +17 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в пятницу, 7 июля, столбики термометров покажут до +28 градусов. В выходные температура еще немного снизится.

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«В субботу циклон будет медленно смещаться к востоку, продолжая вызывать короткие дожди и очаговые грозы, в такой ситуации днем всего +20…+25 градусов», — уточнили в «Фобосе».

В воскресенье, 9 июля, дождей не предвидится, так как циклон ослабеет. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до +26 градусов. Новая волна холода начнется в понедельник, 10 июля. Похолодание и дожди принесет южный циклон.

Днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. Температура на улице будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в ночь на 7 июля все городские службы перевели в столице в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз и ливней.