Москва 21 июля 2023, 09:48 Синоптики пообещали москвичам облачную погоду с прояснениями 21 июля Синоптик Леус: кратковременные дожди пройдут местами в Москве 21 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, температура воздуха упадет ниже нормы. Столбики термометров поднимутся только до +21 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха +20…+22 градусов. Ветер западный — четыре–девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — написал он в Telegram.

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Леус добавил, что основную роль в формировании метеорологических условий в столице сыграет фронтальная волна. Она пройдет вдоль южных границ региона и спровоцирует кратковременные дожди.

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