Москва 06 мая 2023, 08:45 Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и мокрый снег Гидрометцентр: в Москве ожидается сильный ветер, осадки и до +7 градусов 6 мая РИА «Новости»

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Москвичей ждет ненастная и даже снежная погода в субботу. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

В столице 6 мая будет облачно с прояснениями, выпадет мокрый снег, а также пойдет небольшой дождь.

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Днем воздух прогреется до +5… +7 градусов. В ночные часы похолодает до +3 градусов.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут +4… +9 градусов, ночью — до –5 градусов.

Ненастье будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее депутат Госдумы попросил мэра Сергея Собянина возобновить отопительный сезон на период холодов.