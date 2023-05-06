06 мая 2023, 08:45
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и мокрый снег
Гидрометцентр: в Москве ожидается сильный ветер, осадки и до +7 градусов 6 мая
Москвичей ждет ненастная и даже снежная погода в субботу. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
В столице 6 мая будет облачно с прояснениями, выпадет мокрый снег, а также пойдет небольшой дождь.
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Днем воздух прогреется до +5… +7 градусов. В ночные часы похолодает до +3 градусов.
В Подмосковье днем столбики термометров покажут +4… +9 градусов, ночью — до –5 градусов.
Ненастье будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Ранее депутат Госдумы попросил мэра Сергея Собянина возобновить отопительный сезон на период холодов.
Гидрометцентр РФ
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