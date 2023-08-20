Москва 20 августа 2023, 08:54 Синоптики пообещали дождь и грозу с градом в Москве 20 августа Гидрометцентр: 20 августа в Москве ожидаются дожди и гроза с градом РИА «Новости»

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Резкое ухудшение погоды спрогнозировали в Москве специалисты Гидрометцентра России. О погодных изменениях они рассказали на сайте службы.

Несмотря на теплую погоду (в столичном регионе воздух прогреется до +24...+26 градусов), в воскресенье, 20 августа, по Москве пройдут сильные дожди, местами ливневые, а в некоторых районах может начаться град.

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Также синоптики предупредили об усилении ветра — от 5-10 метров в секунду до 15 метров в секунду при грозе. Атмосферное давление составит порядка 749 миллиметров ртутного столба, что слегка выше нормы.

К ночи непогода может немного ослабить хватку: при температуре до +14...+16 градусов в городе ожидаются переменная облачность и местами небольшой дождь. Давление упадет еще немного снизится, а скорость ветра упадет до 3-8 метров в секунду.

Ранее столичный дептранс выпустил предупреждение для водителей в связи с погодными условиями.