Москва 02 апреля 2024, 13:08 Синоптик Старков: температура воздуха в Москве 2 апреля достигнет рекордных +24 градусов

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Теплая погода установилась в Москве. Температура воздуха 2 апреля достигла рекордных значений и поднялась до +24 градусов, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, столбики термометров начнут опускаться уже в среду, 3 апреля. Температура воздуха в этот день составит +15 градусов, в четверг — опустится до +8 градусов.

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Старков отметил, что ночью в первые выходные апреля в Москве прогнозируются слабые заморозки и осадки в виде дождя и мокрого снега.