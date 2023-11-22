Москва 22 ноября 2023, 17:30 Синоптик Шувалов спрогнозировал снег с сугробами на Новый год в Москве

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Вероятность образования в Москве снежных сугробов к Новому году весьма велика. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, по характеру атмосферных процессов можно утверждать, что снега в конце ноября и первой половине декабря в столице будет вполне достаточно. В среднем по климатическим данным к этому времени высота сугробов достигает 21—23 сантиметров.

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Шувалов отметил, что с большой вероятностью москвичи будут встречать Новый год с «достойным снежным покровом».