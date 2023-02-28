28 февраля 2023, 11:59
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет настоящая весна
Настоящая весна ожидает москвичей только через месяц. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.
По прогнозам синоптика, лишь ближе к концу марта в столице установится уверенная температура воздуха, столбики термометров ближе к 20-м числам будут показывать 5-6 градусов тепла.
Реклама
Шувалов подчеркнул, что теплая погода в Москве будет сопровождаться солнцем и голубым небом.
Реклама
Прогноз погоды
Реклама
Реклама