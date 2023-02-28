Москва 28 февраля 2023, 11:59 Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

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Настоящая весна ожидает москвичей только через месяц. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По прогнозам синоптика, лишь ближе к концу марта в столице установится уверенная температура воздуха, столбики термометров ближе к 20-м числам будут показывать 5-6 градусов тепла.

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Шувалов подчеркнул, что теплая погода в Москве будет сопровождаться солнцем и голубым небом.

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