Москва 13 декабря 2023, 13:07 Синоптик рассказала, когда в Москву придет первая оттепель Позднякова: первая оттепель до 0 градусов придет в Москву 17 декабря РИА «Новости»

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Первая декабрьская оттепель придет в Москву в воскресенье, температура воздуха будет равна нулю градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в пятницу, 15 декабря, погода значительно ухудшится. В Москве будет сильный снегопад, который уже назвали рекордным за 57 лет. Высота сугробов достигнет полуметра из-за циклона «Ваня», который принесет метель и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

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«На выходных ненастная погода успокоится… В ночь на субботу, а также днем в субботу будет идти небольшой снег, температура воздуха составит порядка минус 6-8 градусов», — рассказала метеоролог.

В воскресенье воздух прогреется до ноля градусов, погода будет облачной с прояснениями. Наступит первая в этом декабре оттепель, заключила Позднякова.

В среду, 13 декабря, погода будет снежной и облачной. Местами возможны метели.