Москва 21 декабря 2023, 18:57 Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима Синоптик Леус рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе РИА «Новости»

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В начале новой недели в столицу придут небольшие морозы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина декабря характеризовалась традиционной для зимы погодой с холодом и снегом, однако ближе к середине месяца с приходом теплых атлантических воздушных масс погодные условия изменились.

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К середине недели оттепель достигла пика, приблизившись к +4,1 градусам. В пятницу и субботу температура все еще будет плюсовой — около +3 градусов, однако будет идти снег. Он продолжится и в воскресенье, а на улице начнет холодать, что приведет к образованию гололедицы.

«В первые два дня новой недели днем уже -1…-3 градуса и еще немного подсыплет снежку», — уточнил Леус.

С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов. Новогодняя ночь обещает быть снежной, с легким морозом до минус 4-9 градусов.

При этом Москва уже перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6%. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы.