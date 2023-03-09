Москва 09 марта 2023, 07:17 Синоптик предупредил о погодной лихорадке в Москве Синоптик Шувалов рассказал о погодной лихорадке, резком переходе из плюса в минус в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Несколько раз в ближайшие дни в Москве сменится характер погоды. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в своем Telegram-канале о резких переходах из отрицательных показаний в положительные и обратно, назвав это погодной лихорадкой.

«Впереди нас ждет погодная лихорадка. В середине марта атмосферные процессы над Русской равниной ускоряются и ускоряются не на шутку. Смена атмосферных образований, а, значит, и смена погоды будет происходить едва ли не каждый день», — написал синоптик.

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В ночь с пятницы на субботу в Москве при ясном небе подморозит до -12…-14 градусов, а в воскресенье днем потеплеет до +5 градусов, налетят тучи и пройдет дождь. В понедельник, по словам Александра Шувалова, опять похолодает до -2…-7 градусов, во вторник под действием очередного циклона температура воздуха подскочет до +3 градусов с мокрым снегом и дождем. Синоптик добавил, что эти метаморфозы произойдут одновременно с сильным ветром и изменением атмосферного давления.

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Стойкая весенняя погода придет в столичный регион только к апрелю, предупредил он ранее. В 20-х числах марта столбики термометра стабильно начнут показывать +5…+6 градусов.