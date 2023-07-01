Москва 01 июля 2023, 04:56 Синоптик предупредил москвичей об июльской жаре и «тропических» ночах Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается июльская жара и «тропические» ночи РИА «Новости»

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На следующей неделе в Москве температура поднимется до плюс 28 градусов днем, а ночи будут «тропически» теплыми. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи», — заявил синоптик.

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Он отметил, что уже со вторника в столице ожидается до 24-28 градусов. Такая температура продержится до конца рабочей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с «360» о «морковном» июле в столице. Такое определение синоптик дал из-за особенного оттенка аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте, который напоминает цвет моркови.

Ожидается, что общая температура в июле 2023 года превысит норму на полтора-два градуса. Московские ночи тоже должны быть теплыми — плюс 13-18 градусов.