Москва 02 августа 2023, 08:27 Синоптик предсказал Москве «грозовое» тепло Синоптик Леус: грозовое тепло придет в Москву в среду Сайт мэра и правительства Москвы

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К среде в Москве сформировались условия для «грозового» тепла. Об этом в своем Telegram-канале заявил синоптик Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице сформирует теплый сектор атлантического циклона. Его стараниями при переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы», — пояснил эксперт.

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По словам Леуса, воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, при этом в области температура может колебаться между 23 и 28 градусами тепла. Ветер ожидается с Юго-Востока, скоростью не более трех-восьми метров в секунду, однако в грозу он может стать более порывистым. Атмосферное давление постепенно снижается, сейчас оно составляет 743 миллиметра ртутного столба, что уже ниже нормы.

Также синоптик добавил, что дожди и грозы в сочетании с теплой погодой до 26-28 градусов ожидаются в Москве и в четверг.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о надвигающейся жаре: в ближайшие выходные температура воздуха в столичном регионе может достигнуть 34 градусов тепла.