Москва 06 марта 2023, 13:40 Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна

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Настоящая климатическая весна наступит в столице во второй половине марта. Об этом сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».

По прогнозам метеоролога, совпадение климатической весны с погодной ожидает москвичей в 18-20 числах марта.

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Синоптик отметила, что о приходе настоящей весны можно судить по окончательно установившейся температуре в +0,5 градуса.

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