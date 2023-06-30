30 июня 2023, 18:13
Синоптик пообещал москвичам «морковный» июль
Ведущий специалист центра «Фобос» Тишковец: июль в Москве будет теплее нормы
Июль в Москве будет теплее нормы, в отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Июль будет «морковный». И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови.
Евгений Тишковец
Ведущий специалист центра погоды «Фобос»
По его словам, общая среднемесячная температура июля будет превышать норму на полтора-два градуса. По ночам стоит ожидать плюс 13-18 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 23-28 градусов.
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Синоптик добавил, что вторая половина месяца будет отличаться особенно высокими температурами — до 30 градусов тепла в отдельные дни. Осадки не доберут до нормы около 20%.
Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется сухая погода.
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