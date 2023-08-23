23 августа 2023, 17:36
Синоптик Макарова спрогнозировала похолодание в последнюю неделю лета в Москве
Небольшое похолодание ожидает жителей Москвы в последнюю неделю августа. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сайту телеканала «Звезда».
По прогнозам синоптика, со следующей недели столбики термометров ночью начнут опускаться до +6 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +16 до +20 градусов, возможны кратковременные дожди.
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Отмечается, что при этом Макарова не исключила наступление бабьего лета в сентябре.
Прогноз погоды
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