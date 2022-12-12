Москва 12 декабря 2022, 16:56 Синоптик Леус предупредил москвичей о морозах на Новый год

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На Новый год в Москве может быть около 10 градусов мороза. Об этом Lenta.ru рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом синоптик подчеркнул, что говорить о точном прогнозе пока рано.

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«На Новый год точные прогнозы пока делать преждевременно. Хотя некоторые прогностические модели могут делать расчеты на такие длительные периоды. Но вероятность таких прогнозов невелика», — добавил он.

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В европейской части России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы, отметил синоптик.