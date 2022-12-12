12 декабря 2022, 16:56
Синоптик Леус предупредил москвичей о морозах на Новый год
На Новый год в Москве может быть около 10 градусов мороза. Об этом Lenta.ru рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
При этом синоптик подчеркнул, что говорить о точном прогнозе пока рано.
Реклама
«На Новый год точные прогнозы пока делать преждевременно. Хотя некоторые прогностические модели могут делать расчеты на такие длительные периоды. Но вероятность таких прогнозов невелика», — добавил он.
Реклама
В европейской части России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы, отметил синоптик.
Погода
Реклама
Реклама