Эксклюзив 28 февраля 2023, 14:49 Синоптик дал неутешительный прогноз на первый день весны Метеоролог Шувалов сообщил о похолодании в Москве и Подмосковье 1 марта РИА «Новости»

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Первый день весны 1 марта встретит жителей Москвы похолоданием до -8 градусов. Об этом «360» сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, до 10 марта центральная часть России находится в тылу большого холодного циклона, в котором бушуют северо-западные потоки. Поэтому рассчитывать на тепло пока что не приходится.

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«Первый день весны станет едва ли не самым холодным днем на неделе. Температура ночью опустится до -8, а днем — до -2. В первые 10 дней марта будет преобладать зимний характер», — отметил он.

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Шувалов уточнил, что в четверг и пятницу вероятно кратковременное потепление.

«Надежда на мановение весны в эти дни остается. Однако уже на выходных опять установится понижение температуры. В среднем на неделе в Москве и области похолодает до -10 ночью», — добавил синоптик.

Также метеоролог подчеркнул, что весеннее потепление придет примерно после 10 марта.