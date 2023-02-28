28 февраля 2023, 14:49
Синоптик дал неутешительный прогноз на первый день весны
Метеоролог Шувалов сообщил о похолодании в Москве и Подмосковье 1 марта
Первый день весны 1 марта встретит жителей Москвы похолоданием до -8 градусов. Об этом «360» сообщил метеоролог Александр Шувалов.
По его словам, до 10 марта центральная часть России находится в тылу большого холодного циклона, в котором бушуют северо-западные потоки. Поэтому рассчитывать на тепло пока что не приходится.
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«Первый день весны станет едва ли не самым холодным днем на неделе. Температура ночью опустится до -8, а днем — до -2. В первые 10 дней марта будет преобладать зимний характер», — отметил он.
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Шувалов уточнил, что в четверг и пятницу вероятно кратковременное потепление.
«Надежда на мановение весны в эти дни остается. Однако уже на выходных опять установится понижение температуры. В среднем на неделе в Москве и области похолодает до -10 ночью», — добавил синоптик.
Также метеоролог подчеркнул, что весеннее потепление придет примерно после 10 марта.
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