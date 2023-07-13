Москва 13 июля 2023, 17:33 Синяя разметка появится на 84 улицах в Москве Дептранс Москвы: синюю разметку для обозначения платных парковок нанесут на 84 улицах Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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В Москве на 84 улицах появится синяя дорожная разметка для обозначения зоны платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что новые цвета для дорожной разметки появились в правилах дорожного движения с 1 марта.

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Синюю прерывистую полосу нанесут на асфальт на 84 улицах Москвы, включая 54 адреса в Центральном, 25 в Восточном, по два в Южном и Северо-Восточном и один в Северном административных округах столицы. Это поможет водителям легче найти места для парковки, особенно если специальные знаки остались вне видимости.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что синяя разметка уже появилась по 30 адресам на востоке и в центре города.

Ранее сообщалось, что больше половины работ по замене асфальта выполнили в Москве с апреля.