Москва 05 февраля 2024, 11:37 Симоновскую набережную благоустроят в Москве Велодорожку и шезлонги установят на участке Симоновской набережной в Москве Freepik

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Прилегающий к территории жилого комплекса участок Симоновской набережной благоустроят в Москве. Об утверждении соответствующей документации сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдет благоустройство, составит почти 14 тысяч квадратных метров», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

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По его словам, рабочие построят и реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, а также сеть дождевой канализации. Кроме того, на набережной появятся скамейки и шезлонги, сделают тротуар и велодорожку и оборудуют велопарковки.

Ранее в Москве в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки проложили экотропы. Также там создали комфортное пространство для отдыха и занятий спортом.