26 августа 2023, 23:17
Сильный туман накрыл Московскую область
РИА «Новости»: к Москве подбирается ночной туман
Сильный туман, о котором предупреждало МЧС России, подбирается к Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным СМИ, соседних домов в ближнем Подмосковье уже не видно. Водителей столицы и области призывают проявлять осторожность на дороге. При плохой видимости необходимо соблюдать дистанцию.
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Ранее МЧС России сообщило, что 26 августа с 22:00 до утра 27 августа ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.
В ночь на 25 августа столицу накрыли радиационные туманы. Обычно они рассеиваются через два-три часа после восхода солнца, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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