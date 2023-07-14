14 июля 2023, 16:41
Сильный туман накроет Московский регион в ночь на субботу
Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана в ночь на 15 июля
Столичный регион окажется в плену сильного тумана ночью 15 июля. По этой причине Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.
Туман. Период предупреждения с 21:00 14 июля до 09:00 15 июля.
Гидрометцентр России
Из-за непогоды водителям рекомендуют снижать скорость во время движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Также необходимо избегать внезапных маневров.
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Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что четверг в Москве стал самым дождливым днем июля.
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