Москва 14 июля 2023, 16:41 Сильный туман накроет Московский регион в ночь на субботу Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана в ночь на 15 июля РИА «Новости»

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Столичный регион окажется в плену сильного тумана ночью 15 июля. По этой причине Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

Туман. Период предупреждения с 21:00 14 июля до 09:00 15 июля. Гидрометцентр России

Из-за непогоды водителям рекомендуют снижать скорость во время движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Также необходимо избегать внезапных маневров.

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Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что четверг в Москве стал самым дождливым днем июля.