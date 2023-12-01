Москва 01 декабря 2023, 10:01 Сильный снегопад обрушится на Москву в воскресенье Синоптик Тишковец: 3 декабря на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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В предстоящие выходные горожан ждут похолодание и мощные снегопады. В воскресенье в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год!» — уточнил он.

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Метеоролог добавил, что 2 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов, пройдет кратковременный снег. Днем столбики термометра покажут отметки -3…-8 градусов, обойдется без существенных осадков. В воскресенье под утро похолодает до -7…-12 градусов. Днем южный циклон принесет обильные снегопады.

По словам Тишковца, за 12 часов выпадет до 11-16 миллиметров осадков. Поднимутся метели, видимость ухудшится до 300-500 метров. Сугробы вырастут с 18 до 30 сантиметров, что приблизится к рекорду, который для 3 декабря держится с 1952 года — тогда высота снежного покрова составила 31 сантиметр. Днем будет -4…-9 градусов, но из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться как -10…-15 градусов.

Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу. Недавний взрыв на Солнце, произошедший непосредственно напротив Земли, может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.