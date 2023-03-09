Москва 09 марта 2023, 18:45 Сильные морозы со снегопадами придут в Москву на выходных

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Резкое ухудшение погоды со снегопадами и сильными морозами ожидает жителей Москвы в ближайшие выходные. Об этом сайту kp.ru сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -15 градусов. Днем 11 марта начнутся снегопады, которые перейдут в смешанные осадки.

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В воскресенье жителей Москвы ожидают сильные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

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