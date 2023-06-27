Москва 27 июня 2023, 13:11 Сильные дожди придут в Москву к концу этой рабочей недели

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Похолодание и сильные дожди ожидают жителей Москвы в конце этой рабочей недели. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, передала «Вечерняя Москва».

По прогнозам метеоролога, с четверга, 29 июня, погода в столице ухудшится, в городе выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. Столбики термометров опустятся до +17 градусов.

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Отмечается, что с субботы, 1 июля, погода вновь наладится, воздух в столице прогреется до +25 градусов.