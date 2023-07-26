26 июля 2023, 22:02
Сильнейший с конца XIX века ливень прошел в Москве
В среду, 26 июля, в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Комплекс городского хозяйства в Telegram-канале сообщил, что за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков.
«По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. <…> Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе», — написали в мессенджере.
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Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день зафиксировали в 1984 году, в тот год выпало 42,5 миллиметра осадков.
Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что основная масса воды самотеком уходила в ливневую сеть, в случае затруднения оперативный спуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток».
Синоптики предупредили, что ливни в ближайшие дни не прекратятся, городские службы работают в режиме повышенной готовности. Также сообщили о возможных сильных порывах ветра.
Ранее появились кадры с последствиями разгула непогоды в Москве и Подмосковье.
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