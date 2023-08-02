Москва 02 августа 2023, 16:53 Сильная жара придет в Москву 3 августа МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 3 по 7 августа РИА «Новости»

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Синоптики спрогнозировали в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, сильную жару с температурой выше 30 градусов. Сотрудники МЧС России попросили жителей и гостей столицы быть осторожными.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в дневные часы 3–4 августа составит +30-31 градус, 5–7 августа — +32-34 градуса.

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В пресс-службе столичного МЧС добавили, что такая жаркая погода может быть опасна для здоровья. Москвичам и гостям региона рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы, избегать перегрева на солнце.

Ранее врач Филипп Копылов напомнил, что у курильщиков и людей с ожирением повышаются риски развития тромбоза в жару. При появлении летом одышки, головокружений и боли в области сердца человеку следует обратиться к специалистам.