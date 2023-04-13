Москва 13 апреля 2023, 13:28 «Сияющий» надземный переход построят в Новой Москве Заммэра Бочкарев: в Новой Москве построят «сияющий» надземный переход РИА «Новости»

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На территории поселения Сосенское в Новой Москве согласовали строительство нового надземного пешеходного перехода. В солнечную погоду он будет сиять за счет специального покрытия, рассказал заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Согласован проект надземного пешеходного перехода в поселении Сосенское Новой Москвы. Сооружение высотой два этажа и площадью 544 квадратных метров будет состоять из двух пролетных строений — металлических ферм с железобетонной плитой», — отметил он.

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Бочкарев добавил, что надземный переход будет оснащен различными системами, в том числе видеонаблюдения и снегоудаления.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, надземный переход в солнечную погоду будет сияющим за счет специального покрытия фасадов. Это станет возможно благодаря объемным панелям с узором из тонких линий с оттенком «искрящееся серебро».

Кроме того, переход будет приспособлен для передвижения маломобильных категорий граждан. Его построят в рамках реализации проекта по возведению транспортных развязок на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны.