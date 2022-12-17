17 декабря 2022, 20:13
Сигнал пожарной тревоги сработал в аэропорту Шереметьево
Источник «360» сообщил о сработавшей пожарной сигнализации в Шереметьево
Противопожарная сигнализация сработала в международном терминале московского аэропорта Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
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По словам собеседника, на место выехали пожарные. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В конце прошлой недели в аэропорту Шереметьево произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Пассажиры в социальных сетях сообщили, что после предупреждающего сигнала в помещении полилась вода.
Московская транспортная прокуратура пообещала провести проверку и установить причину подтопления терминала, а также выполнением воздушной гаванью исполнения законодательства.
В Шереметьево пообещали провести служебное расследование по факту ложного срабатывания сигнализации.
Аэропорт Шереметьево
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