Эксклюзив 17 декабря 2022, 20:13 Сигнал пожарной тревоги сработал в аэропорту Шереметьево Источник «360» сообщил о сработавшей пожарной сигнализации в Шереметьево РИА «Новости»

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Противопожарная сигнализация сработала в международном терминале московского аэропорта Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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По словам собеседника, на место выехали пожарные. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце прошлой недели в аэропорту Шереметьево произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Пассажиры в социальных сетях сообщили, что после предупреждающего сигнала в помещении полилась вода.

Московская транспортная прокуратура пообещала провести проверку и установить причину подтопления терминала, а также выполнением воздушной гаванью исполнения законодательства.

В Шереметьево пообещали провести служебное расследование по факту ложного срабатывания сигнализации.