Москва 16 июня 2023, 14:57 Штраф за безбилетный проезд в Москве вырастет в два раза В Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в ближайшие дни штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты вырастут в два раза, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сумма штрафа за безбилетный проезд увеличится до двух тысяч рублей вместо тысячи рублей. Нарушителю, который воспользуется чужой льготной картой, выпишут штраф в размере четырех тысяч рублей вместо 2500 рублей. Соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях приняла Мосгордума.

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В дептрансе порекомендовали москвичам не забывать оплачивать проезд и напомнили, что деньги пассажиров идут на обновление транспортного парка и на современные остановки.

Ранее Собянин рассказал о планах удвоить количество электробусов в Москве.