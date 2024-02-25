Москва 25 февраля 2024, 19:06 Штормовое предупреждение из-за ледяного дождя объявили в Москве Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя Edgar Breshchanov/Global Look Press

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В ближайшие часы Москва и область окажутся во власти ледяного дождя. По этой причине в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что метеопредупреждение будет действовать с воскресенья 18:00 до утра 26 февраля.

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По словам Вильфанда, ледяной дождь пройдет местами, поэтому гололедица образуется не на всей территории Москвы.

В прогностической карте Гидрометцентра указано, что до 13:00 27 февраля в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также до 21:00 26 февраля будет актуально предупреждение из-за ветра, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.

Ранее москвичам рассказали о морозном конце февраля. По словам синоптика, последняя неделя зимы будет солнечной и холодной.