Москва 17 августа 2023, 17:11 Штаб Собянина представил новый московский стандарт экстренной медпомощи Новый стандарт экстренной медицинской помощи в Москве представили в штабе мэра Собянина Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На программной сессии по здравоохранению, которая состоялась в общественном штабе мэра Москвы Сергея Собянина, представили новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, доверенное лицо мэра. Его слова передало АГН «Москва».

По словам Петрикова, благодаря уникальному оснащению, умной логистике и эффективным сервисам флагманского центра городской клинической больницы имени Вересаева все пациенты проходят необходимые обследования и получают лечение в максимально сжатые сроки. С ними и их родными всегда работают социальные координаторы и психологи.

Реклама

«Это новая идеология, потому что она меняет в принципе подход к диагностике пациента. Вся диагностика по возможности приезжает к пациенту», — пояснил Петриков.

Всего в столице планируется ввести шесть флагманских центров, еще четыре возводятся на базе больницы имени Боткина, больницы № 15 имени Филатова, больницы имени Буянова и больницы № 1 имени Пирогова.

Ранее Собянин заявил, что высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее для жителей Москвы в шесть раз.