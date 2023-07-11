11 июля 2023, 11:01
Штаб общественной поддержки Собянина на выборах главы города открыли в Москве
Штаб общественной поддержки Сергея Собянина на выборах мэра Москвы заработал в столице
В Цифровом деловом пространстве на улице Покровка открыли штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Сегодня мы открываем штаб общественной поддержки нашего кандидата. <…> Все те проблемы, которые волновали наших избирателей, они постепенно, шаг за шагом, системно решаются.
Петр Толстой
секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы
По его словам, в пространстве на Покровке будут собираться авторитетные профессионалы, лидеры мнений и все жители, которые готовы делиться идеями по развитию города. Для этого в штабе открыли общественную приемную для работы с инициативами москвичей.
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Толстой уточнил, что задачей штаба будет сплачивание общественных сил для общей побед.
Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.
Ранее политолог Анастасия Матюсова сообщила, что ДЭГ позволит проголосовать тем, кто не сможет прийти на участки.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
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