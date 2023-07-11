Москва 11 июля 2023, 11:01 Штаб общественной поддержки Собянина на выборах главы города открыли в Москве Штаб общественной поддержки Сергея Собянина на выборах мэра Москвы заработал в столице РИА «Новости»

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В Цифровом деловом пространстве на улице Покровка открыли штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Сегодня мы открываем штаб общественной поддержки нашего кандидата. <…> Все те проблемы, которые волновали наших избирателей, они постепенно, шаг за шагом, системно решаются. Петр Толстой секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы

По его словам, в пространстве на Покровке будут собираться авторитетные профессионалы, лидеры мнений и все жители, которые готовы делиться идеями по развитию города. Для этого в штабе открыли общественную приемную для работы с инициативами москвичей.

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Толстой уточнил, что задачей штаба будет сплачивание общественных сил для общей побед.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее политолог Анастасия Матюсова сообщила, что ДЭГ позволит проголосовать тем, кто не сможет прийти на участки.