17 мая 2023, 15:21
Штаб-квартиру «Яндекса» в Гагаринском районе Москвы достроят к середине 2024 года
Московскую штаб-квартиру «Яндекса» сдадут в эксплуатацию к середине 2024 года
Специалисты планируют завершить строительство штаб-квартиры «Яндекс» к середине 2024 года. Здание расположено на месте бывшей гостиницы «Корстон» в Гагаринском районе по адресу: улица Академика Зельдовича, дом № 1. Об этом сообщили на сайте АГН «Москва» со ссылкой на заявление директора по девелопменту компании MR Group Александра Сурменева.
«Работы ведут полностью по зеленым стандартам, в том числе нормам английской системы зеленой сертификации для зданий и помещений BREEAM. Общая площадь штаб-квартиры составит более 262 тысяч квадратных метров», — рассказал он.
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Сурменев добавил, что сотрудники переедут в новое здание спустя год после его сдачи в эксплуатацию.
Сейчас строители ведут монолитные работы, монтируют металлоконструкции, укладывают внутренние инженерные системы. Отставания от графика нет.
Ранее сотрудники компании переживали, что переедут в офис в другой стране. Однако руководство «Яндекса» полностью опровергло эту информацию. Представители компании заявили, что из России они не уйдут.
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