Москва 24 мая 2023, 16:32 Школы Москвы отремонтируют к началу учебного года — Ракова Заммэра Москвы Ракова: 80% школ отремонтируют к началу учебного года Unsplash

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К началу учебного года в столице отремонтируют две трети школ. Также работы проведут и в детских садах, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«В этом году утверждена достаточно обширная программа по текущему ремонту образовательных школьных и дошкольных учреждений», — подчеркнула она.

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Ракова добавила, что в ходе работ реконструируют и 160 территорий, которые прилегают к школам. Приведут в порядок газоны и клумбы, при необходимости заменят игровые комплексы.

Ранее директор подмосковной школы № 3 городского округа Серпухов рассказала о ходе капитального ремонта детского сада «Звездочка» при учреждении. Его проведут до конца лета.

На фасаде учреждения установят новый цветной цоколь, над входами появятся новые козырьки.

Также специалисты асфальтируют тропинки на территории учреждения, обновят спортивную площадку, веранды и горки на уличных игровых зонах.