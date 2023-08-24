Москва 24 августа 2023, 13:20 Школы и детские сады подготовили к отопительному сезону в Москве Заммэра Москвы Бирюков: образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве подготовили к отопительному сезону детские сады и школы. В эти учреждения тепло начнут подавать в первую очередь, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале.

«В соответствии с графиком завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования», — уточнил он.

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Бирюков отметил, что уже удалось подготовить к отопительному сезону больше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Он добавил, что на особом контроле стоит подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования, так как отопительный сезон стартует с этих организаций. Всего до 1 сентября коммунальщики подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее МОЭК с начала года выявила более 900 случаев хищения теплоэнергии на 1,5 миллиарда рублей.