13 апреля 2023, 15:02
Школы, детсады и поликлинику построят для жителей проблемного ЖК «Царицыно» в Москве
Заммэра Бочкарев: для дольщиков проблемного ЖК «Царицыно» в 2023 году построят две школы
В Москве построят школы, детские сады и поликлинику для дольщиков проблемного жилого комплекса «Царицыно». Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
Столичные власти планируют за деньги города возвести в 2023 году объекты социальной инфраструктуры, чтобы улучшить условия жизни в этом районе.
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«Завершив возведение жилых корпусов самого громкого долгостроя столицы „Царицыно“, мы продолжаем работу по созданию качественных и комфортных условий жизни в этом районе», — отметил Бочкарев.
В ЖК построят и откроют два детских сада для 140 и 320 воспитанников. Также возведут две школы, рассчитанные на 825 учеников каждая.
Кроме того, там появится образовательный комплекс на 1175 мест и поликлиника для детей и взрослых, врачи которой смогут принимать до 320 посетителей в смену.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, школа и образовательный комплекс находятся на стадии проектирования, а остальные объекты уже начали строить.
Строительство жилого комплекса «Царицыно» стартовало в 2006 году. Однако в эксплуатацию вместо 22 корпусов ввели лишь восемь. Причиной послужило банкротство застройщика АО «МКХ». В итоге достраивать объекты обязался город.
Дольщики
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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