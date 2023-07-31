Москва 31 июля 2023, 11:40 «Школу здоровья» запустили в центрах московского долголетия Мэр Москвы Собянин: во всех столичных центрах долголетия запустили «Школу здоровья» Сайт мэра и правительства Москвы

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Масштабный проект «Школа здоровья» запустили в столичных центрах долголетия. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил глава города, жители столицы пожилого возраста могут на любой из площадок центров пообщаться с кардиологами, неврологами, терапевтами и другими специалистами из 42 московских поликлиник. Для посетителей организуют лекции, семинары и мастер-классы по вопросам здоровья.

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«Главная задача — научить старшее поколение москвичей заботиться о своём здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию», — пояснил Собянин.

Стать участником программы может каждый житель столицы старше 55 лет, для этого желающим нужно обратиться в любой из центров. За анонсами «Школы здоровья» можно следить в соцсетях.

Ранее стало известно, что на Московском урбанистическом форуме с жителями столицы поделятся рецептом долголетия.